Irã rejeita acusações de Bush O ministro das Relações Exteriores do Irã Kamal Kharrazi, refutou as acusações feitas pelo presidente dos EUA, George W. Bush, no discurso de ontem à noite. "A América continua com uma atitude errada em relação ao Irã", disse Kharrazi, ouvido pela agência iraniana Irna ao fim de uma reunião do governo do país. Em seu discurso de ontem, quando falava sobre o Iraque, Bush acusou o governo do Irã de reprimir a população do país, de tentar adquirir armas de destruição em massa e de apoiar o terrorismo. Para Kharrazi, os EUA estão fazendo uma campanha de propaganda contra seus adversários como parte de um esforço para expandir a hegemonia norte-americana sobre todo o mundo. O ministro iraniano também reiterou a oposição do governo de seu país contra "qualquer ação unilateral contra o Iraque". No ano passado, Bush havia incluído o Irã entre os países que compõem o "eixo do mal", ao lado do Iraque e da Coréia do Norte.