Irã rejeita anular resultado de eleição

O Conselho de Guardiães, que supervisiona o processo eleitoral no Irã, descartou ontem a possibilidade de anular os resultados das eleições presidenciais do dia 12 e anunciou que a posse do presidente Mahmoud Ahmadinejad, reeleito para um segundo mandato de quatro anos, deve ocorrer entre 26 de julho e 19 de agosto. Pedro Dória, colunista de Tecnologia, fala do drible à censura no Irã A oposição, liderada pelo reformista Mir Hossein Mousavi, reclama de fraudes eleitorais e pede a realização de uma nova votação. A acusação desatou na semana passada gigantescos protestos de rua, os maiores desde a Revolução Islâmica de 1979. Na segunda-feira, o Conselho dos Guardiães admitiu indícios de irregularidades em cerca de 3 milhões de votos. O órgão afirmou que em 50 cidades houve mais votos do que eleitores, mas justificou sua decisão de manter o resultado oficial por não encontrar "nenhuma grande fraude ou violação" que justifique a anulação. PRISÕES O conselho, órgão que oficializa os resultados das eleições, afirmou ontem estar preparado para recontar uma amostra aleatória de 10% dos votos. De acordo com números oficiais, Ahmadinejad venceu a eleição com 63% dos votos. Mousavi obteve 34%. O escritório de campanha do candidato moderado anunciou ontem que publicará em breve um relatório completo sobre "as fraudes e as irregularidades" cometidas durante a votação do dia 12. Autoridades iranianas criaram um tribunal especial para julgar os detidos e advertiram que darão uma "lição exemplar aos agitadores". Segundo a Irib, TV estatal, mais de 450 pessoas foram detidas desde o início das manifestações. A Irib exibiu também imagens de alguns opositores presos durante os protestos. No vídeo, eles confessam que sofreram "influência da imprensa Ocidental" para sair às ruas contra o governo. Ainda ontem, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, aceitou a solicitação feita pelo Conselho dos Guardiães para estender em cinco dias o prazo - que terminaria hoje - para receber e examinar as queixas eleitorais. FUNERAL Segundo Caspian Makan, noivo de Neda Agha Soltan, jovem morta a tiros durante uma manifestação em Teerã, as autoridades religiosas do Irã proibiram a família de realizar um funeral público por temer que ela se torne um símbolo dos protestos. "Eles estão cientes de que todos no Irã e em várias partes do mundo sabem o que aconteceu com Neda. Eles temiam que muita gente fosse à cerimônia religiosa", afirmou Makan à subsidiária iraniana da rede britânica BBC.