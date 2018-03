Irã rejeita prazo para resposta sobre programa nuclear

O Irã rejeitou nesta quinta-feira, 31, o prazo estipulado pelos Estados Unidos para que responda se aceita o pacote de incentivos apresentado pelas principais potências internacionais com o objetivo de encerrar o impasse referente ao programa nuclear iraniano. O ministro de Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, assegurou que a resposta já foi entregue. "Essa linguagem do estabelecimento de prazos não é entendida por nós. Nós demos a eles nossa resposta dentro de um mês, como dissemos que faríamos. Agora são eles quem têm de nos responder", declarou o chanceler em conversa com jornalistas em Teerã. No último dia 4, o Irã entregou às potências o que qualificou como "uma resposta construtiva e criativa" a uma proposta apresentada em junho pelo chefe de política externa da União Européia (UE), Javier Solana. No entanto, os EUA vêm insistindo que o Irã precisa dar uma resposta ao pacote até este fim de semana. Na quarta, o governo americano advertiu que haveria conseqüência se a república islâmica não se pronunciasse. Os EUA e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário. Em seus relatórios, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) têm informado não haver sinais de um programa nuclear com fins militares e os serviços secretos dos EUA divulgaram relatório há alguns meses afirmando ter evidências de que um programa nuclear militar mantido pelo Irã teria sido encerrado em 2003. EUA e Israel não descartam a possibilidade de bombardear o Irã caso o país não desista do enriquecimento de urânio, um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas.