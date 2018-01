Irã rejeita suspender enriquecimento de urânio O Irã rejeitou hoje o pedido da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para que pare seu programa de enriquecimento de urânio, ameaçando proibir as inspeções em suas instalações nucleares se a questão for levada ao Conselho de Segurança, que pode adotar sanções. O negociador-chefe iraniano Hasan Rowhani considerou "ilegal" o pedido da agência nuclear da ONU. Ontem, o comitê diretivo da AIEA aprovou uma resolução exigindo também ao governo iraniano garantias de acesso irrestrito dos inspetores da agência às instalações nucleares iranianas sob suspeita americanas de servirem a um programa militar. Apesar das críticas, Rowhani afirmou que seu país está aberto para discutir as questões com a AIEA, mesmo com os Estados Unidos.