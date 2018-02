IRA removerá memorial de local da morte de protestantes Um monumento em homenagem aos mortos do Exército Republicano Irlandês (IRA) será removido de um cruzamento fronteiriço em que o grupo ilegal católico matou dois trabalhadores protestantes, anunciaram representantes do IRA nesta sexta-feira, em mais um gesto de reconciliação endereçado às famílias de suas vítimas. Os protestantes saudaram a decisão, repleta de significados na sociedade norte-irlandesa, onde existe a firme determinação de protestantes e católicos em defender os símbolos que representam suas desavenças, reivindicações territoriais e antagônicas versões da realidade. Memoriais às vítimas de apenas uma das partes têm sido uma questão-chave nesta luta. O IRA nunca antes havia mudado qualquer de seus monumentos em resposta a pedidos do lado protestante. O Sinn Fein, partido ligado ao IRA, disse que não existe uma ligação deliberada com o pedido de desculpas sem precedentes apresentado esta semana pelo grupo católico ilegal, por ter matado cerca de 650 civis do lado protestante desde 1970. Em 1997, o IRA parou de lançar bombas e atirar contra os rivais na esperança de que sua mudança de atitude pudesse colaborar para pôr fim ao domínio protestante na Irlanda do Norte.