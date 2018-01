Irã reprime protesto de 1 mil jovens Cerca de 1.000 jovens iranianos fizeram hoje uma manifestação contra o regime e pela liberdade de expressão, no maior parque de Teerã. A polícia e a milícia islâmica Basji reprimiram violentamente o protesto com gás lacrimogêneo e cassetetes. Várias pessoas ficaram feridas e dezenas de outras foram presas. O protesto, ocorrido um dia antes da celebração dos 22 anos da Revolução Islâmica, foi convocado por monarquistas exilados, liderados pelo filho do xá Reza Pahlevi, deposto em 1979, que tem o mesmo nome do pai. Ele vive exilado nos EUA. Segundo a ANRI (Agência de Notícias da República do Irã), sem mencionar as prisões e os feridos, "alguns grupos de oposição com base em países estrangeiros convocaram seus seguidores para manifestações hoje contra a República Islâmica do Irã". A agência não especificou os grupos.