Irã reserva fundos para terminar usina nuclear O governo iraniano alocou fundos nesta segunda-feira para terminar de construir a primeira usina nuclear do país. O porta-voz do governo Gholam-Hossein Elham disse que Teerã vai investir US$ 242,5 milhões para completar a construção do reator de Bushehr, no sudoeste do país. Ali Larijani, o principal negociador do Irã para assuntos do programa nuclear, disse que Bushehr vai entrar em operação em 2007. O governo esperava que a usina, construída com a ajuda da Rússia, entrasse em operação no final deste ano. O Irã sofre pressões para abandonar seus projetos de enriquecimento de urânio, um processo que pode produzir combustível para a usina ou explosivos para armas nucleares. O país nega que seu programa nuclear tenha fins militares e afirma que o único objetivo é a geração de energia. Cerca de 2 mil trabalhadores apoiaram o programa na frente da antiga embaixada dos EUA, no centro de Teerã. "Energia nuclear é nosso direito!", gritaram os manifestantes.