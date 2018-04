Irã restringe ensino de ciências sociais 'ocidentais'

A lista inclui matérias nas disciplinas de direito, filosofia, administração de empresas, psicologia e ciências políticas, além dos dois assuntos que parecem causar mais preocupação aos aiatolás conservadores da república islâmica: estudos sobre a mulher e direitos humanos.

"O conteúdo dos cursos atuais nessas 12 matérias não está em harmonia com os fundamentos da religião e se baseia em escolas de pensamento ocidentais", declarou o secretário de Educação Abolfazl Hassani em entrevista concedida à rádio estatal.

Com as novas restrições, as universidades iranianas não poderão abrir novos departamentos dedicados ao estudo e ao ensino dessas disciplinas. Enquanto isso, disse Hassani, o atual currículo será reavaliado ao longo dos próximos anos.

No ano passado, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que essas matérias poderiam gerar dúvidas religiosas. Na ocasião, Khamenei, que detém a última palavra em todos os assuntos de Estado no Irã, conclamou os funcionários da área a estudarem seriamente uma alteração curricular. As informações são da Associated Press.