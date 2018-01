IRA retira proposta para entregar armas O Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês) anunciou ontem que não vai mais entregar suas armas, recusando uma proposta da Inglaterra que daria mais tempo para negociar a preservação do governo de coalizão na Irlanda do Norte. Em um comunicado à imprensa, o IRA enfatizou que as exigências dos protestantes, que têm a maioria no Parlamento norte-irlandês, são "totalmente inaceitáveis". Na semana passada, o IRA disse que havia encontrado um meio para inutilizar suas armas e, assim, levar adiante o processo de paz. Mas os líderes protestantes do Partido Unionista do Ulster (UUP, na sigla em inglês) rejeitaram a proposta do grupo paramilitar. O líder do UUP, David Trimble, disse não acreditar na oferta feita pelos católicos do IRA. Para o IRA, a recusa dos líderes do UUP "é completamente inaceitável". A decisão do IRA é um retrocesso nos esforços para resolvar a questão do desarmamento. Os líderes da Irlanda do Norte têm agora seis semanas para resolver questões decididas no Acordo da Sexta-Feira Santa, que até agora não foram cumpridas. Entre essas pendências estão a desmilitarização, o desarmamento e a estabilidade das instituições políticas norte-irlandesas. A atual crise política na Irlanda do Norte foi causada pela renúncia do primeiro-ministro norte-irlandês David Trimble, do UUP. Trimble deixou o cargo em 1.º de julho, porque o IRA se recusava em começar o desarmamento.