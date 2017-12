Irã retoma enriquecimento de urânio O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ordenou hoje a retomada do enriquecimento de urânio para produção de combustível nuclear para suas usinas de energia elétrica e o fim de inspeções sem aviso prévio de suas instalações nucleares depois que a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, votou pôr encaminhar Teerã ao Conselho de Segurança da ONU, informou a tevê estatal. "A partir de domingo, a implementação voluntária do protocolo adicional e outras cooperações além do Tratado de Não-Proliferação Nuclear estão suspensas por lei", disse Ahmadinejad numa carta enviada ao vice-presidente Gholamreza Aghazadeh, como chefe da Organização de Energia Atômica do Irã.