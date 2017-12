Irã retomará construção de centrífugas O Irã anunciou hoje que voltará a construir peças para as centrífugas de seu programa nuclear, provocando condenações internacionais e temores dos Estados Unidos de que o país esteja escondendo um projeto secreto de bomba atômica. A decisão do Irã é uma retaliação pela resolução aprovada nove dias atrás censurando Teerã por não cooperar com os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Irã, no entanto, amenizou sua posição desafiadora com a promessa de manter o acesso a suas instalações nucleares aos inspetores, com a garantia de que não tem planos imediatos de retomar o enriquecimento de urânio, apenas fabricar as centrífugas. Teerã garante que seu programa nuclear tem fins pacíficos.