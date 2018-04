Irã retomará diálogo com membros do CS da ONU O ministro de Relações Exteriores iraniano, Manuchehr Mottaki, disse ontem que o Irã voltará a discutir nos próximos dias com integrantes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a troca de seu urânio por material nuclear enriquecido a 20%. Segundo o chanceler, o país enviará missões diplomáticas para negociações diretas com os 14 membros do Conselho e indiretas com os Estados Unidos, o 15º integrante do grupo.