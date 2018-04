Irã revelará 'conquistas' nucleares nesta quarta-feira

TEERÃ - O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, vai revelar diversas "conquistas" nucleares nesta quarta-feira, 15, informou o site do governo. "Vários projetos nucleares concluídos vão ser revelados amanhã na presença do presidente. Especialistas acreditam que essas conquistas vão mostrar ao mundo a extraordinária capacidade e conhecimento dos iranianos", diz a nota. O progresso vai destacar a adesão científica do Irã ao conceito "energia nuclear para todos e armas nucleares para ninguém", segundo o site.

O anúncio confirmou uma promessa feita por Ahmadinejad no sábado de revelar "projetos nucleares importantes" dentro de "dias", em um discurso marcando a data da revolução islâmica iraniana de 1979.

O progresso do Irã em seu programa nuclear causa preocupação no Ocidente e em Israel, que veem isso como uma forma de mascarar a busca do país por armas atômicas. Um relatório da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) disse, em novembro, ter fortes suspeitas nesse sentido.

No entanto, Teerã afirma que suas atividades nucleares são exclusivamente pacíficas. O Irã também disse estar pronto para retomar as negociações, atualmente travadas, com as potências sobre seu programa nuclear, porém ainda precisa responder formalmente a uma carta enviada quatro meses atrás pela chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, oferecendo negociações. As informações são da Dow Jones.