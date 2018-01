Irã revisa número de mortos de terremoto em Bam O Irã revisou consideravelmente o número de mortos no terremoto que devastou a histórica cidade de Bam no fim do ano passado, reduzindo em quase um terço a quantidade de mortes. Abbas Ali Zaali, diretor do instituto de estatísticas do Irã, disse nesta segunda-feira que 26.271 pessoas morreram no tremor de 6,6 graus na escala Richter, informou a rádio estatal. O terremoto destruiu a maior parte da cidade em 26 de dezembro de 2003. Inicialmente, as autoridades locais estipularam em mais de 41.000 o número de mortos na tragédia. "Um dos principais motivos para essa discrepância é que alguns dos mortos entraram mais de uma vez na lista devido à confusão e à desordem que se seguiram ao terremoto", informou a rádio citando Zaali. Um censo realizado em fevereiro mostrou que 103.516 pessoas viviam em Bam e cidades adjacentes. Na época do tremor, um censo que vinha sendo elaborado indicava que a população de Bam era de 142.376 habitantes. Zaali disse que 525 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 9.000 ficaram feridas.