Irã se irrita com Samsung

Na propaganda, personagens de uma comédia popular em Israel são transportados para Isfahan, cidade que abriga uma das principais usinas do programa nuclear do Irã. Os israelenses, vestidos de mulheres iranianas, encontram-se com um agente do Mossad que carrega um tablet Galaxy, da marca sul-coreana. Quando um dos israelenses vestido de iraniana começa a xeretar o aparelho, aperta o botão de um aplicativo e, sem querer, explode a usina. "O quê? É só dizer que foi mais uma explosão misteriosa", diz o personagem, referindo-se aos recentes ataques contra instalações e funcionários do programa nuclear, os quais Teerã atribui a Israel.

Arsalan Fat'hipour, deputado iraniano que propôs o banimento da Samsung, afirma que a propaganda retrata o Irã como "uma sociedade primitiva" e Israel como "um poder capaz de facilmente destruir instalações nucleares e matar cientistas iranianos". A Samsung culpou a empresa de TV a cabo israelense pela piada. O clima entre Seul e Teerã vem esquentando: no mês passado, a Coreia do Sul disse que apoiaria o embargo do Ocidente ao petróleo iraniano. O Irã anunciou retaliações. / AP