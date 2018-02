Irã se oferece para sediar reunião da Síria com oposição O Irã, principal aliado regional da Síria, está pronto para sediar uma reunião entre o governo vizinho e seus oponentes com o objetivo de resolver o conflito no país, afirmou o ministro de Relações Exteriores iraniano, Ali Akbar Salehi, à rede de televisão árabe Al-Alam. "Nós acreditamos que a questão da Síria deveria ter uma solução síria", disse o ministro iraniano.