Irã se prepara para novo confronto sobre programa nuclear O Irã se prepara para mais uma confrontação com o Ocidente sobre seu programa nuclear, com o ministro de Relações Exteriores afirmando que a República Islâmica sequer considerará a hipótese de obedecer a uma resolução das Nações Unidas que exige a suspensão das atividades de enriquecimento de urânio iranianas até 31 de agosto. Ainda neste domingo, o Exército iraniano testou um novo míssil durante manobras militares. O porta-voz da chancelaria iraniana, Hamid Reza Asefi, confirmou, porém, que o Irã oferecerá, na terça-feira, uma "resposta multifacetada" ao pacote de incentivos proposto por países ocidentais, a fim de convencer Teerã a abrir mão do enriquecimento de urânio, atividade que pode gerar combustível para usinas de eletricidade ou material para armas nucleares. Asefi disse que algum tipo de acordo terá de ser negociado em conversações futuras. "Não suspenderemos (o enriquecimento). Tudo tem de sair de negociações. A suspensão não está nos nossos planos", disse ele, numa entrevista coletiva. A resolução da ONU que exige a suspensão prevê sanções políticas e econômicas. O Irã considerou a decisão "ilegal". Os EUA voltaram a advertir que o Irã será punido se não obedecer à resolução. "Já deixamos claro que se o Irã não cumprir com mandado do Conselho de Segurança, agiremos rapidamente, na ONU, para impor sanções", disse a porta-voz da Casa Branca, Emily Lawrimore. O Irã parece acreditar que os EUA e Israel - os principais propositores de uma postura firme contra o programa nuclear iraniano - estão enfraquecidos no Oriente Médio, após a campanha israelense contra o Hezbollah, no Líbano. "Após a vitória do Hezbollah, o Irã pode se levantar com mais força na defesa de seus direitos", disse Hamid Reza Shokouhi, editor de um jornal conservador iraniano.