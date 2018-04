Irã só poderá ter bomba em 2015, diz ex-espião Meir Dagan, espião que está deixando o comando do serviço de inteligência de Israel, o Mossad, afirmou em entrevista publicada ontem que o Irã só terá capacidade de produzir uma bomba atômica em 2015 - previsão bem mais otimista do que a posição oficial israelense, americana e de países europeus. De acordo com Dagan, o programa iraniano sofreu atraso por causa de problemas técnicos e sabotagens feitas por agências de inteligência ocidentais. O espião comandou o Mossad pelos últimos oito anos.