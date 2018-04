Irã solta funcionários da embaixada britânica

O governo do Irã anunciou ontem a libertação de cinco dos nove funcionários locais da embaixada britânica em Teerã detidos no fim de semana, sob a acusação de incitar os protestos para desestabilizar o regime, após a polêmica eleição do dia 12. A libertação ocorreu no dia em que o Conselho dos Guardiães confirmou a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad, afirmando que, após recontagem parcial, conclui que não houve irregularidades na votação. Os outros quatro funcionários da embaixada - os mais graduados - ainda estão sendo interrogados, informou a chancelaria iraniana. O premiê britânico, Gordon Brown, disse estar "profundamente decepcionado" e condenou as autoridades iranianas: "A ação do governo é inaceitável, injustificável e sem nenhum embasamento." No domingo, o chanceler britânico, David Miliband, exigiu a libertação dos funcionários e afirmou que seus colegas da União Europeia (UE) haviam concordado em dar "uma resposta dura para qualquer tipo de intimidação" contra os representantes de países do bloco. Segundo o jornal britânico The Guardian, a UE estuda retirar temporariamente seus embaixadores do Irã, em protesto pela prisão dos funcionários. Teerã acusa países como Grã-Bretanha e EUA de interferir em seus assuntos internos e fomentar as manifestações pós-eleição. Londres e Washington negam as acusações. Segundo o ministro da Inteligência iraniano, Gholamhossein Mohseni-Ejei, os diplomatas tiveram um papel fundamental nos confrontos, enviando pessoas para participar dos protestos e até dizendo aos manifestantes o que gritar. Ahmadinejad ordenou a abertura de um processo judicial para verificar o que ele qualificou de "morte suspeita" da estudante Neda Agha Soltan. Sua morte foi filmada com uma câmera de celular e o vídeo, colocado na internet, tornando Neda um símbolo dos protestos da oposição. Para o presidente, a oposição e os inimigos do Irã no exterior usaram a morte da estudante "para atingir seus objetivos políticos e distorcer a imagem do país". Segundo o governo, 20 pessoas foram mortas nos protestos.