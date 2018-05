Irã substituí dólar por rublos em negociações com Rússia

Ao falar para a agência de notícias iraniana Fars, o embaixador do Irã em Moscou, Seyed Reza Sajjadi, disse que a proposta de substituir do dólar norte-americano por rublo e por rial iraniano foi inicialmente feita pelo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, para o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, em junho passado.

"Desde então temos atuado nesta base e parte de nossas interações são feitas em rublos agora", disse Sajjadi.

Novas sanções aprovadas pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, proíbem bancos internacionais de interagir com o Banco Central do Irã.

Os "russos anunciaram claramente que não vão aceitar as sanções e que a questão nuclear iraniana é gerenciável apenas via negociações", acrescentou Sajjadi.

Irã tem substituído o dólar por moedas locais no comércio de petróleo com Índia, China e Japão, segundo a agência iraniana. As informações são da Dow Jones.