Irã substituirá dólar por euro em transações internacionais O governo do Irã anunciou que utilizará o euro no lugar do dólar em transações internacionais. O porta-voz Gholam Husein Elham anunciou a medida nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa realizada em Teerã para explicar os planos do país para 2007. De acordo com o porta-voz, o governo deve utilizar a moeda européia como base de cálculo para as transações realizadas a partir do próximo dia 21 de março. Segundo Elham, o governo "deu ordens ao Banco Central para converter os bens do Estado no exterior em euros".