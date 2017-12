Irã suspende laços econômicos com a Dinamarca O Iran anunciou nesta quinta-feira que irá suspender todos os acordos comerciais com a Dinamarca em protesto contra a publicação de caricaturas do profeta Maomé. Em entrevista a uma radio estatal iraniana, o ministro do Comércio de Teerã, Masoud Mirkazemi, disse que todos os contratos e negociações com companhias dinamarquesas serão canceladas. "Nenhum bem de consumo dinamarquês receberá autorização para entrar no país", ele disse. O ministro já havia dito na segunda-feira que o Irã não concederá novas permissões aos produtos dinamarqueses, mas o anúncio desta terça parece dar um passo adiante, suspendendo todos os contratos existentes.