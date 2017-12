Irã suspenderá enriquecimento de urânio A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou nesta segunda-feira que o Irã iniciará em 22 de novembro a suspensão do programa de enriquecimento de urânio, estipulada na noite de domingo com a União Européia. O acordo com Alemanha, França e Grã-Bretanha determina que os inspetores da agência internacional verifiquem no Irã a suspensão do enriquecimento de urânio, um dos materiais mais importantes para a fabricação de armas nucleares. O acordo está no relatório sobre o programa nuclear iraniano elaborado pelo diretor geral da AIEA, Mohamed El Baradei. Os integrantes da agência se reunirão a partir de 25 de novembro, em Viena, para confirmar se o Irã cooperou o suficiente. Caso contrário, o País poderá ser denunciado no Conselho de Segurança da ONU e sofrer sanções comerciais.