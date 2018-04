Irã suspendeu pena de morte para Sakineh, diz agência

A declaração da parlamentar sobre a suspensão da pena está em uma carta enviada à presidente Dilma Rousseff. Zohreh, presidente do Comitê de Direitos Humanos do Parlamento do Irã, afirmou que o veredicto de apedrejamento foi suspenso, "mas ela está sentenciada a 10 anos de prisão".

Zohreh disse que a pena de morte foi suspensa porque a família de seu marido a perdoou, mas ela cumpre a sentença de prisão, segundo a ISNA. Ela havia sido sentenciada por adultério e por matar seu marido. Na carta, a deputada diz que, "segundo as provas, a mulher iraniana traiu sua família e matou seu marido junto com seu amante. Ela confessou os crimes durante o processo judicial".

Zohreh disse ainda que há uma campanha difamatória da imprensa ocidental, politicamente motivada contra o Irã. A agência iraniana lembra que em dezembro Dilma, então presidente eleita, mostrou desapontamento com a decisão do governo brasileiro de se abster em uma resolução condenando o Irã por sua postura em relação aos direitos humanos. A resolução acabou sendo aprovada na Organização das Nações Unidas (ONU) mesmo assim.