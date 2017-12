Irã também tem apagão Um gigantesco blecaute deixou grande parte do Irã sem energia elétrica neste domingo, com exceção da província oriental de Jorasan e algumas áreas ao sudeste. A capital Teerã e ao menos seis capitais de províncias - Isfahan, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Qazvin e Hamedan - tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido por volta das 16h locais (8h30 horário de Brasília). Akbar Nematollahi, um alto conselheiro do Minstério de Energia, disse à rádio de Teerã que o apagão era "nacional" e resultado de "problemas técnicos verificados na rede nacional de distribuição, que causaram uma brusca redução de voltagem" e levaram ao colapso do sistema. De acordo com a agência oficial de notícias IRNA, a companhia estatal de eletricidade Tavanir informou que o blecaute foi provocado por uma falha em uma rede de 400 kWh ao norte. A Tavanir prometeu restabelecer a energia imediatamente, porém, pediu à população que reduzisse o consumo. "Nas próximas horas, esperamos reconectar as áreas afetadas da rede elétrica", disse Nematollahi à rádio nacional. Contudo, passados cerca de 5 horas desde o início do problema, muitos bairros na capital Teerã continuavam sem luz. Aparentemente, o governo iraniano não coloca entre as causas do blecaute a seca que atinge o país pelo terceiro ano consecutivo. Recentemente, as autoridades iranianas haviam incitado a população a economizar água e energia elétrica nesta temporada de verão.