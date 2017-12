Irã tem até a reunião do G-8 para responder à proposta internacional O chanceler austríaco Wolfang Schuessel disse nesta sexta-feira que o Irã tem até a cúpula do G-8, em meados de julho, para considerar a proposta internacional para suspender seu programa nuclear. O presidente francês, Jacques Chirac, afirmou hoje após reunião com o líder britânico, Tony Blair, que a comunidade internacional não pode aceitar o objetivo iraniano de construir uma arma nucelar. O Irã, no entanto, resiste às pressões internacionais. O aiatolá Ahmad Jannati, líder do Conselho Guardião, afirmou que a proposta da comunidade internacional não impedirá o país de fabricar combustível nuclear. "Agora querem nos privar de muitos benefícios. As propostas apresentadas são boas para eles mas não são apropriadas para o povo iraniano". O Irã alega que precisa enriquecer urânio para suprir suas necessidades energéticas.