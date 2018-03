Irã tem de se desarmar ainda no governo Bush, diz Obama O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, disse na sexta-feira que o Irã não deveria esperar até a posse de um novo governo nos Estados Unidos para suspender seu programa de enriquecimento de urânio. Em entrevista coletiva ao lado do presidente da França, Nicolas Sarkozy, Obama disse que o Irã deveria aceitar os incentivos políticos e financeiros oferecidos por seis potências mundiais em troca da suspensão do enriquecimento de urânio. "Não esperem até o próximo presidente [dos EUA], porque acho que a pressão só vai aumentar", afirmou Obama. Ele e Sarkozy fizeram piada com o fato de serem filhos de imigrantes (queniano e húngaro, respectivamente). Ao final da entrevista coletiva, Sarkozy já chamava o candidato de "Barack". "A França está feliz por receber Barack Obama, primeiro porque ele é americano, e os franceses amam os americanos", disse ele, num comentário que provocou risos nos jornalistas dos EUA. Sem manifestar apoio explícito, Sarkozy deixou claro que ficaria satisfeito com a vitória do senador na eleição de novembro. "Boa sorte a Barack Obama. Se for ele, a França ficará feliz, e se não for ele, a França será amiga dos Estados Unidos da América", disse. Obama retribuiu elogiando o dinamismo do presidente. "Estou perguntando o que ele come, para que eu descubra como ter sempre tanta energia quanto este homem atrás de mim. Ele não pára de se mexer." O candidato passou a semana inteira no exterior, tentando apagar a impressão -- muito martelada pelo rival John McCain -- de que ele não tem experiência com a política externa. Depois do encontro com Sarkozy, ele embarcou para Londres. (Reportagem adicional de Elizabeth Pineau, James Mackenzie e Estelle Shirbon)