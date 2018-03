Irã tem míssil capaz de atingir Israel, diz jornal O Irã testou, com sucesso, um míssil balístico de médio alcance capaz de atingir Israel, informa a imprensa israelense. Segundo o diário Haaretz, o teste do míssil Shahab-3 ocorreu semana passada e foi o mais bem-sucedido dos sete ou oito lançamentos realizados no Irã nos últimos cinco anos. Segundo o jornal, o alcance do Shahab-3 supera os 1.200 quilômetros. O chefe do Exército de Israel, general Moshe Yaalon, discutirá a ameaça representada pela nova arma iraniana num reunião com autoridades americanas, prossegue o Haaretz. O chanceler israelense Silvan Shalom disse esperar que a Agência Internacional de Energia Atômica e as potências mundiais pressionem o Irã a aceitar inspetores de armas e a assinar acordos contra a proliferação de armas nucleares. Não está claro qual a capacidade do Shahab-3 para transportar armas químicas, biológicas ou atômicas. O míssil é uma variação de um modelo norte-coreano, o Nodong-1.