Irã terá urânio para ogiva nuclear em 2 ou 4 meses

No entanto, o Instituto disse que seriam necessários "muitos meses adicionais" para construir um protótipo de bomba para testes nucleares no subsolo e ainda mais tempo para que o Irã consiga um míssil para transportar a ogiva.

Teerã nega que tenha interesse em armas atômicas, dizendo que suas atividades nucleares são apenas para usos médicos e científicos e para gerar energia. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse para a Assembleia Geral da ONU no mês passado que o mundo tem até a metade do ano que vem para impedir que o Irã adquira uma bomba atômica. As informações são da Associated Press.