Irã teria organizado atentado na Argentina contra AMIA Um testemunho secreto obtido pelo jornal norte-americano The New York Times acusa o Irã de organizar e realizar um atentado contra um centro comunitário judaico de Buenos Aires, que deixou 85 mortos em 1994. Ainda de acordo com o testemunho, o ex-presidente argentino Carlos Menem recebeu US$ 10 milhões do Irã para negar toda a participação do regime de Teerã no atentado, informou hoje o jornal. Um desertor iraniano que fugiu para a Alemanha e identificado como Abdolghassem Mesbahi disse num testemunho secreto obtido pelo The New York Times que o planejamento do ataque contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) foi chefiado e supervisionado por funcionários do serviço secreto iraniano e por sua embaixada em Buenos Aires. Mesbahi garante que US$ 10 milhões foram depositados pelos iranianos numa conta bancária de Menem "para formular declarações de que não havia evidências sobre a responsabilidade do Irã", informou o jornal. No testemunho, ele diz que Menem beneficiou-se durante vários anos de seus vínculos com agentes secretos iranianos, segundo o The New York Times. Ainda de acordo com o jornal, as relações com Menem foram cultivadas pelos iranianos devido ao poder político do ex-presidente, a seus ancestrais muçulmanos e a seus laços com a pequena mas influente comunidade sírio-libanesa da Argentina. A reportagem foi publicada num momento em que Menem, que governou a Argentina entre 1989 e 1999, aparece como um dos principais candidatos do Partido Justicialista para as eleições nacionais previstas para o início do próximo ano. Apesar de os agentes argentinos terem considerado possível uma ligação do Irã com o atentado no começo das investigações, Teerã negou seu suposto envolvimento em diversas ocasiões. Desde o atentado, poucas pistas sobre os responsáveis foram obtidas. Alberto Kohan, ex-chefe de gabinete de Menem, negou as acusações e disse que elas foram formuladas com propósito político. "Cada serviço secreto do mundo tem caminho livre na Argentina para investigar o atentado", garantiu Kohan ao The New York Times. "Todos queremos saber quem o cometeu." Oitenta e cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no atentado de 18 de julho de 1994, quando um veículo carregado de explosivos destruiu a sede da AMIA, no centro de Buenos Aires. Este foi o segundo ataque do tipo. Em março de 1992, uma explosão destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Vinte e oito pessoas morreram. Líderes da comunidade judaica local criticaram os governantes por não conseguirem capturar os responsáveis.