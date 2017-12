Irã testa mísseis em nova rodada de exercícios de guerra A Guarda Revolucionária do Irã testou mísseis nesta segunda-feira, no início dos três dias de exercícios militares em todo o país. A série militar é a segunda rodada de manobras neste mês, informou a mídia estatal. No começo de fevereiro, as forças aérea e naval da Guarda fizeram manobras militares no Golfo, com um comandante dizendo que os mísseis capazes de afundar "grandes navios de guerra" tinham sido testados. O Irã está em atrito com os Estados Unidos por seu programa nuclear e contra o que Washington chama de intrusão de Teerã no Iraque. O governo dos EUA enviou um grande porta-aviões ao Golfo, mas autoridades norte-americanas dizem que não planejam uma guerra. Os exercícios que começaram nesta segunda-feira estão sendo organizados pela força terrestre da Guarda em 16 províncias, segundo a mídia estatal. "A mensagem dessa manobra mostra a prontidão de toda a nação iraniana para defender o seu país sagrado", disse o comandante das forças terrestres da Guarda, Mohammad Reza Zahedi, citado pela agência de notícias IRNA. Os exercícios incluíram lançamentos de mísseis de curta, média e longa distâncias, segundo a IRNA. A televisão estatal mostrou foguetes sendo disparados por lançadores terrestres e de um pequeno navio.