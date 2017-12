Irã testa mísses capazes de ´afundar navio de guerra grande´ Os Guardas Revolucionários do Irã, em exercício militar realizado nesta quinta-feira, testaram mísseis capazes de afundar "grandes navios de guerra" no Golfo, Mar de Omã e norte do Índico, segundo informou a Reuters. O Irã está envolvido em uma disputa com os Estados Unidos para dar continuidade ao programa nuclear, a qual o país americano condena. Além disso, os EUA defendem que o Irã medeia seu país vizinho Iraque nos conflitos. "Estes mísseis, com alcance máximo de 350 km, podem acertar diferentes tipos de navios de guerra em todo o Golfo Pérsico, no Mar de Omã e ao norte do Índico", disse à Reuters o comandante naval dos Guardas Revolucionários, Ali Fadavi. Uma rede de televisão local anunciou que os testes militares do Irã servem para "mostrar que o país é capaz de enfrentar qualquer ameaça". Os EUA ordenaram o envio de tropas para o Golfo Pérsico para pressionar o Irã. Washington acusa Teerã de desenvolver armas nucleares, mas o Irã nega, afirmando que o programa de enriquecimento de urânio proposto pelo governo visa fins pacíficos.