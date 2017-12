Irã testa míssil capaz de ´destruir blindados potentes´ O Irã anunciou nesta quarta-feira, 20, que os Guardiães da Revolução iranianos testaram "com sucesso" um novo míssil de fabricação nacional, que pode "destruir os blindados mais potentes", informou a televisão iraniana Alalam. O míssil "Tosun" foi testado nesta quarta durante a terceira e última etapa das manobras "Eqtidar", que tiveram a participação de cerca de 60 mil efetivos do corpo militar, fiel ao regime xiita conservador de Teerã. Além do novo míssil, que pode ser lançado a partir do ombro ou de um veículo militar, foram testados também outros projéteis antitanques e um sistema de defesa contra helicópteros, todos de fabricação iraniana. Segundo fontes militares iranianas, as manobras tiveram a participação de mais de 3 mil "grupos militares independentes" que recebem treinamento especial para "poder atuar no campo de batalha sem esperar ordens de seus comandantes". Os Guardiães da Revolução tinham realizado nove exercícios militares terrestre e navais nos últimos doze meses. Os últimos aconteceram no início deste mês no Golfo Pérsico e incluíram exercícios terrestres, navais e aéreos. Os exercícios "Eqtidar" começaram na segunda-feira passada em 16 das 30 províncias do país, no momento em que aumenta a tensão entre os Estados Unidos e o Irã devido ao programa nuclear iraniano. Nesta quarta-feira termina o prazo dado pelo Conselho de Segurança da ONU a Teerã para que suspenda o enriquecimento de urânio, sob risco de novas sanções. O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, reiterou que seu país não renunciará a seus planos nucleares, que diz ter fins pacíficos e, segundo ele, são um "direito legal dos iranianos".