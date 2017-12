Irã testa míssil disparado por submarino O Irã testou um novo míssil antinavio disparado de um submarino, durante manobras militares no Golfo Pérsico. O teste faz crescerem as preocupações de que o Irã possa interromper o tráfego de petroleiros no Golfo, caso o impasse em torno de seu programa nuclear se agrave e haja uma confrontação militar. O míssil Thaqeb (Saturno, na língua farsi) é o primeiro no arsenal iraniano que pode ser disparado de um submarino submerso para voar por cima da superfície do mar para atingir navios. Um vídeo exibido pelo governo iraniano mostrou um míssil Thaqeb saindo da água para atingir um alvo a cerca de 1 km de distância. Na semana passada, o governo da Alemanha confirmou que Israel encomendou a um estaleiro alemão dois submarinos com capacidade para disparar mísseis nucleares. Israel já possui três submarinos, também de fabricação alemã, capazes de disparar mísseis nucleares. Em cerimônia transmitida pela televisão iraniana, o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, apareceu neste domingo dando condecorações a 14 cientistas e funcionários do programa nuclear iraniano. Na próxima quinta-feira vence o prazo dado pelo Conselho de Segurança da ONU para que o Irã suspenda seu programa nuclear, suspeito de ter objetivos militares. O Irã sustenta que seu programa nuclear tem finalidade exclusivamente civil e está de acordo com as normas do Tratado de Proliferação Nuclear, do qual é signatário.