Irã testa míssil submarino O Irã anunciou neste domingo, 2, que realizou com sucesso o teste de um torpedo capaz de afundar navios de guerra e submarinos. O míssil, de fabricação iraniana, alcança velocidade de cem metros por segundo embaixo da água, disse o general Ali Fadavi, subcomandante da Marinha da Guarda Revolucionária. Fadavi qualificou o míssil submarino como o mais veloz do mundo em sua categoria. Entretanto, o torpedo iraniano não está sozinho na posição. Ele alcança exatamente a mesma velocidade do russo VA-111 Shkval, desenvolvido em 1995.