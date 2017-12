Irã testa novo míssil em segundo dia de manobras As Forças Armadas iranianas testaram neste domingo "com sucesso" o novo míssil terra-terra Saeghe durante as manobras que executam desde sábado no país, informou a televisão estatal iraniana. Segundo a emissora, as tropas iniciaram neste domingo o segundo dia dos exercícios Impacto de Zulfaghar com o disparo de dez mísseis Saeghe a partir da cidade de Kashan, no centro do país. Esses mísseis, de produção nacional, têm um raio de ação entre 80 km e 250 km e tinham alvos predeterminados, afirmou a fonte, acrescentando que os foguetes podem ser lançados também do mar. Durante as manobras "foram testados também equipamentos eletrônicos de produção nacional para interferência na comunicação dos inimigos", explicou. A primeira fase dos exercícios Impacto de Zulfaghar, que, segundo Teerã, serão os mais importantes em muitos anos, começou neste sábado na província de Sistan-Baluchistão, no sudeste iraniano. O dia começou com o vôo de aviões de reconhecimento não-tripulados que realizaram um exercício de localização de posições inimigas e, após escapar do fogo das baterias antiaéreas, retornaram a sua base. Depois, unidades de helicópteros simularam um ataque em "uma estreita região fronteiriça estrategicamente muito importante" em Mirjave, fronteira com o Paquistão, no sudeste do país, e impediram a entrada das forças inimigas. Imediatamente depois, helicópteros logísticos Chinuk e 214 transferiram as forças da reação rápida e suas equipes à região, com o lançamento de pára-quedistas. A televisão mostrou também imagens de posicionamento de tropas, vôos de helicópteros Cobra, Chinuk e aviões Hércules e informou que as manobras foram realizadas em 16 províncias do país. Doze batalhões do Exército, reforçados com unidades aéreas e navais, participam destas operações, qualificadas como as mais amplas do Irã nos últimos anos.