Irã usará energia nuclear em escala industrial em breve A vice-presidência do Irã anunciou nesta terça-feira, 27, que o país começará em breve a utilizar a energia nuclear na indústria, após reiterar que Teerã "já é uma das grandes potências nucleares do mundo". Segundo comunicado, o país conseguiu enriquecer urânio em entre 3% e 5% para a produção de combustível nuclear. Também reafirmou que a República Islâmica seguirá adiante com o enriquecimento de urânio, algo que, insistiu, "ninguém pode frear". A vice-presidência considerou, além disso, que "os mecanismos e as medidas dos inimigos e daqueles que se opõem ao Irã não darão nenhum resultado". Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha (Grupo 5+1) decidiram na segunda-feira, 26, em Londres elaborar uma nova resoluão para obrigar o Irã a frear suas atividades atômicas, embora tenham reafirmado sua intenção de buscar uma "solução negociada" para o caso.