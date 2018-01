IRA vai depor armas, mas não diz quando O católico Exército Republicano Irlandês (IRA) concordou em destruir seu arsenal para levar adiante o processo de paz na Irlanda do Norte. O IRA, entretanto, não disse quando irá entregar suar armas. A ausência de um cronograma para o desarmamento aumenta as chances de a Inglaterra suspender o governo de coalizão na Irlanda do Norte no final desta semana. A deposição de armas do IRA e de outros grupos paramilitares está prevista no Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa, de 1998, mas até hoje não foi concluída. Por conta da recusa do grupo em entregar suas armas, o primeiro-ministro da Irlanda do Norte, David Trimble, do Partido dos Unionistas do Ulster (UUP), renunciou ao cargo em 1.º de julho, provocando a atual crise. Ele disse que seu partido não iria dividir o poder com o Sinn Fein, braço político do IRA, até que os paramilitares irlandeses entreguem suas armas. Com isso, o governo britânico deu até sábado para que os protestantes, maioria na província e no Parlamento, designem um novo primeiro-ministro ou reconduzam Trimble ao cargo. Se isso não ocorrer, o ministro britânico para a Irlanda do Norte, John Reid, terá dois caminhos a seguir: passar o controle administrativo da província para Londres (como estabelece o Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa) ou prorrogar o prazo dado ao Partido Unionista do Ulster (UUP), de Trimble, para encontrar uma saída política - opção apontada como a mais provável. Desarmamento Segundo John de Chastelain, líder de uma comissão canadense para o desarmamento, desta vez o IRA está realmente disposto a entregar suas armas. Chastelain disse que o grupo entrou em contato com sua comissão oito vezes e apresentou um plano aceitável para colocar as armas "fora de uso e de maneira constante e verificável". Os líderes do Partido Unionista do Ulster, porém, se mostraram céticos em relação as intenções do IRA. "Nós já vimos essas declarações no passado. Mas o que nós não vimos foi o desarmamento", disse o unionista Jeffrey Donaldson.