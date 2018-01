Irã vai reavaliar sua cooperação com a AIEA O governo iraniano anunciou hoje que está reexaminando sua cooperação com a agência nuclear da ONU, depois que ela deu um ultimato - até 31 de outubro - para que o país prove que não tem um programa de armas nucleares. "A natureza de nossa cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está sob consideração e as autoridades competentes estão reexaminando o tema", disse o porta-voz da chancelaria, Hamid Reza Asefi, acusando a AIEA de ter cedido à pressão dos EUA. Apesar do anúncio, o representante iraniano na agência, Ali Akbar Salehi, disse que a cooperação não será rompida.