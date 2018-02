Irã volta a prometer contenção de programa nuclear O governo iraniano voltou a prometer que conterá seu programa nuclear, ao mesmo tempo em que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed el-Baradei, dizia ter recebido garantias de que Teerã sabe que precisa intensificar sua cooperação no setor. El-Baradei viajou ao Irã em meio a acusações de que o país continuaria executando atividades nucleares secretas, e sinais de que os aliados dos Estados Unidos estariam se aproximando da posição americana, de que o Irã precisa ser punido. Durante entrevista coletiva conjunta com El-Baradei, Gholamreza Aghazadeh, diretor da Organização de Energia Atômica do Irã, disse que o país suspenderá voluntariamente as construções de centrífugas para enriquecimento de urânio em 9 de abril. A declaração parece contradizer uma afirmação feita em 29 de março, de que o país já teria interrompido a construção desse tipo de equipamento.