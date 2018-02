Iranianos apedrejam a Embaixada da Itália em Teerã

Os protestos ocorreram uma semana após o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, ter visitado Israel e ter anunciado em Jerusalém que a Itália reduzirá seu comércio com o Irã. Berlusconi também afirmou que apoia um regime de sanções mais duro contra Teerã, por causa do impasse no programa nuclear iraniano. Há muito tempo a Itália é o principal parceiro comercial do Irã na União Europeia.

A agência estatal de notícias da Itália, a Ansa, informou sem citar fontes que a chancelaria do Irã convocou o embaixador italiano em Teerã para fazer um protesto formal contra as declarações de Berlusconi.