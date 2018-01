Iranianos celebram 22 anos de Revolução Islâmica Milhares de iranianos se concentraram na manhã deste sábado, na Praça Azadi, região oeste de Teerã, para participar das comemorações dos 22 anos da Revolução Islâmica. Trajando roupas com as cores da bandeira iraniana (vermelho, branco e verde), os iranianos exibiam retratos do aitolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica, do seu sucessor, o aitolá Alí Jamenei, e do presidente moderado Mohammad Khatami, que ainda não anunciou se pretende se candidatar para um segundo mandado, no próximo dia 8 de junho. "Viva a Revolução Islâmica", "Abaixo os Estados Unidos" e "Abaixo Israel", diziam vários cartazes. A Revolução Islâmica aconteceu em 10 de fevereiro de 1979, depois da renúncia do primeiro-ministro Shapur Bakhtiar. No dia 1º de abril daquele ano, o Irã foi declarado oficialmente uma república islâmica.