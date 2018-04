Iranianos planejavam ataques contra israelenses, diz polícia da Tailândia

BANGCOC - Os três terroristas iranianos detidos nas últimas 48 horas em Bangcoc e Kuala Lumpur planejavam atentados contra diplomatas de Israel radicados na Tailândia, disseram as autoridades desse país nesta quinta-feira, 16.

O diretor da Polícia da Tailândia, o general Prewpan Dhamapong, disse pela televisão nacional que foram localizados explosivos na casa alugada pelos terroristas em Bangcoc e acrescentou que os artefatos são do mesmo tipo dos usados nos últimos atentados contra as embaixadas de Israel em Nova Délhi, na Índia, e Tbisili, na Geórgia.

Até o momento três iranianos foram presos - dois em Bangcoc na terça-feira e o terceiro no dia seguinte em Kuala Lumpur, para onde fugiram em avião que partiu da capital tailandesa. A polícia procura ainda pela iraniana Rohani Leila, que entrou com os outros três na Tailândia, alugou o imóvel ocupado em Bangcoc e depois saiu do país em 5 de fevereiro.

A célula foi descoberta depois de uma explosão na casa que alugaram no bairro de Ekkamai. Na terça-feira, um iraniano deixou uma bomba cair no centro de Bangcoc e acabou ferido, o que deu início às investigações da polícia.

Ao todo, 14 países emitiram comunicados recomendando atenção aos seus cidadãos que vivem em Bangcoc pela possibilidade de atentados, entre eles Áustria, Brasil, Estados Unidos, Israel, Japão e o Reino Unido. O Irã nega qualquer envolvimento no caso.