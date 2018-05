Iranianos protestam contra intervenção saudita

Manifestantes gritaram slogans contra os governantes da Arábia Saudita e do Bahrein, ambas monarquias e seguidoras da vertente sunita do Islã. O Irã, predominantemente xiita, denunciou o envio de uma tropa de 1.800 soldados da Arábia e de outros países do Golfo Pérsico ao Bahrein. A repressão do governo bareinita contra os manifestantes deixou pelo menos 27 mortos. As autoridades bareinitas afirmam que o Irã incita a oposição aos protestos, embora não existam ligações visíveis disso. As informações são da Associated Press.