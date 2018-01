Iraq Airways prepara-se para reiniciar vôos A Iraq Airways, companhia aérea estatal do Iraque, afetada por duas guerras e 13 anos de sanções por parte das Nações Unidas, está se preparando para reiniciar serviços após o último conflito no país, segundo informações da administração da empresa. Em anúncio feito aos funcionários da companhia, Halid el-Quaisee, gerente de operações de vôos da Iraq Airways, disse que os executivos da empresa estão discutindo com as autoridades de ocupação lideradas pelos EUA, de modo a permitir que a companhia volte a operar. A companhia aérea estatal suspendeu os serviços desde o início da guerra no Iraque iniciada em março. Vários de seus aviões e instalações de manutenção e escritórios no aeroporto de Bagdá, antes conhecido como Saddam International Airport, foram danificados ou destruídos durante o conflito com os EUA. "Após a guerra, a Iraq Airways reiniciará os vôos, porém isso levará algum tempo", afirma o comunicado da empresa. Autoridades dos EUA afirmam que o aeroporto estará pronto para o tráfego comercial, porém nenhuma data foi definida quanto à entrega do complexo às autoridades civis de aviação. Veja o especial: