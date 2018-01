Iraque acusa Irã de fazer duas incursões em território iraquiano O Ministério da Defesa do Iraque acusou nesta terça-feira o exército iraniano de ter feito duas incursões em território iraquiano para bombardear sedes do grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Segundo disse aos jornalistas o diretor das operações conjuntas americano-iraquianas do mesmo Ministério, Abdel Aziz Mohamed, as tropas iranianas atravessaram a fronteira iraquiana nos dias 21 e 26 de abril. O representante iraquiano acrescentou que, na segunda ocasião, os soldados iranianos bombardearam escritórios do PKK e avançaram cinco quilômetros em território iraquiano antes de darem meia-volta. Mohammed insistiu, além disso, que este assunto deve ser resolvido através dos canais diplomáticos, e acrescentou que seu departamento passou essa informação ao Ministério de Exteriores iraquiano, que será o encarregado de tratar o assunto com Teerã. Na semana passada, as autoridades iraquianas protestaram oficialmente perante o governo da Turquia por realizar incursões militares na região do Curdistão iraquiano.