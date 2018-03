Iraque adverte que revidará ataque americano A resposta do Iraque a um possível ataque dos Estados Unidos será "enérgica e decisiva", advertiu nesta segunda-feira o dirigente do Partido Baath, Sameer Abdul-Aziz al-Najim, durante ato de apoio ao presidente Saddam Hussein, realizado em Bagdá. "Se os Estados Unidos se atreverem a atacar o Iraque, nossa nação será enérgica e decisiva. Os americanos enfrentarão um povo unido, que lhes ensinará uma lição inesquecível", afirmou Al-Najim. A demonstração comemorou o 43º aniversário da tentativa de assassinato do ex-primeiro-ministro Abdule-Karim Qassim por parte de membros do Baath, incluindo o próprio Saddam, em uma reação ao rechaço do então dirigente ao nacionalismo árabe. Os manifestantes portavam cartazes com os dizeres, entre outros: "Sim, sim ao presidente Saddam Hussein!" e "Morte aos Estados Unidos!". Alguns levantaram fuzis ao ar ao grito de "Bush, escuta atentamente, todos queremos o nosso presidente". O presidente dos EUA, George W. Bush, tem dito que os Estados Unidos devem se preparar para um possível ataque ao Iraque visando a derrubada de Saddam caso o líder iraquiano se negue a permitir o acesso irrestrito ao Iraque dos inspetores de armas das Nações Unidas. Com relação a este assunto, Al-Najim disse que seu país aceita os inspetores com a condição de que eles retornem segundo os acordos já existentes entre o Iraque e a ONU.