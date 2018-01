Iraque afirma ter retomado aeroporto; EUA negam O ministro da Informação iraquiana, Mohammed Saeed al-Sahaf, informou neste sábado que as forças de seu país expulsaram as tropas norte-americanas do Aeroporto Internacional de Bagdá, que foi tomado pelas tropas da coalizão na sexta-feira. Segundo Al-Sahaf, os combates continuam, mas os inimigos foram "aniquilados" na madrugada deste sábado e a Guarda Republicana controla o Aeroporto Saddam Hussein. Quase simultaneamente a declaração do ministro iraquiano, fontes norte-americanas informaram que a resistência iraquiana abriu fogo contra as forças anglo-americanas no aeroporto de Bagdá. As declarações foram descartadas pelo comando americano no Catar, onde fontes lembraram que "este é o mesmo ministro que dizia que ainda estávamos a centenas de quilômetros de Bagdá". Veja o especial :