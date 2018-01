Iraque agora tem sexo no cinema e TV via satélite liberada A queda de Saddam Hussein e o clima de desgoverno vivido hoje no Iraque fez com que atividades antes censuradas pelo ex-ditador, como os filmes eróticos, a tevê por satélite, a prostituição e a venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, ganhassem livre circulação. "Antes, era tudo proibido. Agora, não temos energia elétrica e água, mas somos livres", ponderou o aposentado Mohammed Jabbar. Uma das liberações mais comemoradas por parte da população relaciona-se à possibilidade de ir ao cinema e poder assistir a cenas de sexo, que antes eram sumariamente cortadas pela censura. "Ir ao cinema agora ficou muito melhor", afirma o estudante Mohammed Taher, um dos freqüentadores do cine Atlas, em Bagdá. Nas ruas que cercam o cinema, o mesmo sentimento de euforia transparece dentro de muitos carros, onde adolescentes podem ser vistos aos beijos, ou nos bares, que agora vendem livremente cerveja Amstel e uísque Jack Daniel?s, até então proibidos em lugares públicos. Até mesmo as prostitutas, jogada na clandestinidade ou restritas a trabalhar em apartamentos reservados aos altos dirigentes do governo deposto, passaram - pelo menos por ora - a ocupar as esquinas das ruas principais da capital. "É maravilhoso que Saddam não esteja mais no poder. Embora nosso trabalho continue sendo um risco, agora temos menos medo de morrer", revelou Mawah, uma prostituta de 20 anos, referindo-se a várias de suas colegas mortas pela polícia de Saddam. A situação também melhorou para quem era obrigado a comprar clandestinamente uma antena parabólica para driblar a ditadura dos três canais controlados por Saddam. "Se as autoridades encontrassem uma antena em minha casa, eu corria o risco de pegar três meses de prisão e ainda ser multado", conta Ala Shaker, um vendedor de sapatos. A exemplo dele, muitos iraquianos tinham de arriscar a pele para saber das notícias transmitidas pelos canais árabes ou europeus. Nem todos, porém, parecem satisfeitos. Alguns se dizem "chocados" e culpam os EUA pela suposta "desagregação cultural". "Tudo que é contrário ao Islã foi trazido como uma doença pelos americanos. Mas vamos resistir e expulsá-los um dia", prometeu o comerciante Abbas Hamid. Veja o especial :