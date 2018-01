Iraque ainda estuda resolução da ONU O chanceler iraquiano Naji Sabri disse que o governo está estudando a resolução da ONU que impõe a seu país aceitar sem qualquer restrição inspeções a locais suspeitos de abrigarem produção de armas de destruição em massa. ?O Iraque não tomou ainda uma decisão e está estudando a resolução?, disse Sabri depois de se reunir com chaceleres árabes no Cairo, capital do Egito. Sabri não quis confirmar a informação divulgada pela rede de TV saudita Al-Jazira, que afirmou que o Iraque já teria aceitado os termos da resolução 1.441 do Conselho e Segurança da ONU.